Mehr Anime-Sequenzen von Sword Art Online: Alicization Lycoris im TGS-Trailer

Zum neuen Sword Art Online: Alicization Lycoris haben wir leider noch gar nichts gemacht, obwohl das Game schon vor etwa fünf Monaten offiziell angekündigt wurde und offensichtlich einiges zu bieten hat. Das japanische Rollenspiel basiert auf dem beliebten Manga- und Anime-Material des Künstlers Reki Kawahara und läuft seit 2002. Bandai Namco hat mit Ausstrahlung der dritten Anime-Staffel den neuen Alicization-Arc für Videospielfans adaptiert und führt Spieler darin in die virtuelle Welt Underworld ein. Was wir bislang von Alicization Lycoris gesehen haben beinhaltet viele Videosequenzen aus dem aktuellen Anime, es gibt im Spiel aber wohl gleichzeitig auch einen neuen Handlungsstrang mit einer Figur namens Medina - Protagonist Kirito ist aber selbstverständlich weiterhin dabei.

Auf der Tokyo Game Show haben wir einiges an neuem Videomaterial zum Spiel gesehen und darin wurden ein paar spannende Sachen gezeigt. In der aktuellen Phase wird vor allem mit der neuen Geschichte geworben, die dürfte die meisten Fans von Sword Art Online ja auch am ehesten interessieren. Was wir bereits an Gameplay gesehen haben, führt den technischen Sprung fort, den JRPGs in den nächsten Jahren vollziehen werden. Die kurzen Snippets deuten Next-Gen-Technologie an, denn das Material sieht fantastisch aus. Gelistet ist Sword Art Online: Alicization Lycoris jedoch noch für die aktuellen High-End-Plattformen, ein Release-Datum gibt es nicht. Untern haben wir Gameplay-Material für euch eingebunden.

