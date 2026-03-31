Mehr Animal Crossing: New Horizons Soundtracks zu Nintendo Music hinzugefügt

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Eines der ersten Spiele, die der Nintendo Music App hinzugefügt wurden, war Animal Crossing: New Horizons, dessen gemütlicher Soundtrack für fast jede Aktivität oder Tageszeit perfekt ist. Aber wie Sie vielleicht wissen, wurden Anfang dieses Jahres sowohl ein kostenloses Update als auch eine Switch-2-Erweiterung für das Spiel veröffentlicht, und nun wurde die Musik aus beiden Ergänzungen in die App aufgenommen.

Dies ist eine der kleinsten Nintendo-Music-Ergänzungen bisher, mit einer Laufzeit von etwa 24 Minuten, und im Grunde hatten nur NES-Spiele kürzere Soundtracks, die jedoch für eine Schleife gedacht waren. Insgesamt gibt es jetzt 417 Animal Crossing: New Horizons Tracks zur Auswahl...

Unsere Rezension zu Animal Crossing: New Horizons - Version 3.0 & Switch 2 Edition könnt ihr hier lesen.