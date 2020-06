Mehr als zwei Millionen Irrlichter im neuen Ori and the Will of the Wisps gezählt

Moon Studios war letzte Nacht in fröhlicher Stimmung und teilte auf den sozialen Medien eine spannende Infografik mit ihren Fans. Das Team hat seit der Veröffentlichung fleißig Buch geführt und einige beeindruckende Statistiken aufgezeichnet. Seit dem Verkaufsstart von Ori and the Will of the Wisps im März seien demnach über zwei Millionen Spieler in das neue Kapitel des Lichtwesens Ori eingetaucht, was für ein Spiel dieses Kalibers eine beachtliche Leistung ist. 423.000 Spieler haben es mittlerweile auch geschafft, das Spiel tatsächlich abzuschließen. Ein Bruchteil davon konnte das Abenteuer sogar abschließen, ohne ein einziges Mal zu sterben oder länger als vier Stunden zu benötigen. Schaut euch ruhig genauer an, was es noch Spannendes zu berichten gibt: