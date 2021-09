Mehr als genug Gameplay von Far Cry 6

HQ

Ubisoft bereitet sich auf die Veröffentlichung von Far Cry 6 am 7. Oktober vor und deshalb bekommen wir das Game nun immer häufiger zu Gesicht. Diese Woche konnten wir eine große Vorschau zum Spiel veröffentlichen und euch darüber hinaus ein Interview und eigenes Gameplay anbieten. Ubisoft selbst teilte ebenfalls neue Spielszenen mit uns, als sie das Open-World-Actionspiel über eine Stunde lang auf der Xbox Series X spielten. Währenddessen beantwortet das Entwicklerteam Fragen der Community, schaut doch mal erin. Far Cry 6 ist für PC, Playstation 4/5 und Xbox One/Series gelistet.

HQ

HQ

HQ

HQ