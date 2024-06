Mehr als eine Million Spieler interessieren sich bereits für Marvel Rivals

HQ

Der neu angekündigte Shooter Marvel Rivals hat angekündigt, dass nächsten Monat eine geschlossene Beta gestartet wird. Schließlich ist es wirklich schwer zu sagen, ob ein Spiel wie dieses ein Erfolg werden wird, nicht nur, weil es ein Shooter ist, ein Genre mit viel Konkurrenz, sondern auch wegen des Themas selbst, Superhelden. Wenn sie wirklich gute Arbeit leisten, muss das kein Hindernis sein, aber abgesehen von Marvel's Spider-Man 2 sind die neuesten Referenzen enttäuschend, zum Beispiel Suicide Squad: Kill the Justice League.

Trotz der jüngsten Ergebnisse in diesem Genre scheint NetEase einen großartigen Job zu machen. Tatsächlich haben sie kürzlich bekannt gegeben, dass über eine Million Menschen bereits Marvel Rivals zu ihrer Wunschliste auf Steam hinzugefügt haben. Es wäre zu viel spekuliert zu sagen, dass der Hype anhalten wird und der Titel ein Hit wird, aber es sieht so aus, als ob dieser Helden-Shooter auf dem richtigen Weg ist.

Im Moment wissen wir nicht, was das genaue Veröffentlichungsdatum sein wird, aber wir wissen, dass es sowohl für Konsolen als auch für PC verfügbar sein wird. Was die Beta betrifft, so wissen wir nicht, an welchem Tag im Juli sie verfügbar sein wird, aber sie haben bestätigt, dass sie Crossplay-Unterstützung enthalten wird und es Ihnen ermöglicht, mit allen Charakteren zu spielen.

Danke GamingBolt.