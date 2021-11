Mehr als eine Million Nutzer kaufen die teuerste Version von Forza Horizon 5

HQ

Morgen erscheint Forza Horizon 5 offiziell auf Xbox und PC und obwohl das Rennspiel die Serie nicht merklich nach vorne gebracht hat, sind Kritiker ziemlich zufrieden mit den Ergebnissen von Playground Games' neuester Arbeit. Bereits seit letztem Freitag können Menschen, die für den Arcade-Racer stolze 100 Euro zahlen, um die teure Premium Edition zu erhalten, vor allen anderen spielen. Dieses Angebot scheint seine Kundschaft gefunden zu haben, wie ein Nutzer auf Twitter festgestellt.

Am Sonntag wurden bereits über eine Million Spieler in der Hall-of-Fame-Bestenliste des Spiels geführt, was bedeutet, dass entsprechend viele Menschen das Game besitzen und auch gestartet haben. Der Forza Horizon 5 ist also auf dem besten Weg, ein kommerzieller Erfolg zu werden. Ab morgen dürfen die zahlenden Abonnenten vom Xbox Game Pass ebenfalls auf das Spiel zugreifen, zusammen mit all den anderen Vorbestellern und Käufern.