Mehr als ein Clásico: Barça kämpft gegen das ungeschlagene Real Madrid um seinen neuen Meilenstein

Das Clásico an diesem Wochenende wird eine Gelegenheit für den FC Barcelona sein, eine perfekte Woche zu beenden, nachdem er seinen europäischen Erzfeind Bayern München sechs Spiele und neun Jahre später endlich mit 4:1 besiegt hat. Nun hat das stärkste Barça seit vielen Jahren die Chance, sich gegen Real Madrid zu revanchieren, die sie in den letzten vier Jahren die meisten Clásicos verloren haben.

Es wird jedoch nicht einfach, da sie ins Santiago Bernabéu reisen werden, wo Real Madrid in dieser Saison jedes Spiel in LaLiga gewonnen hat. Außerdem ist Madrids Moral nach dem Hattrick von Vini Jr. ebenfalls hoch und will die Liga zumindest nach Punkten ausgleichen.

Real Madrid ist seit 42 Spielen, also mehr als ein Jahr, in der Liga ungeschlagen

Wenn Madrid gewinnt, wäre Barcelona aufgrund des Torschnitts immer noch an der Spitze. Wenn Barça gewinnt, haben sie einen Rückstand von sechs Punkten, was vielleicht der Schlüssel ist, um LaLiga wieder zurückzuerobern.

Es gibt jedoch noch eine andere Statistik, die für Real Madrid spricht: Sie haben eine ungeschlagene Erfolgsbilanz in LaLiga, da sie in den letzten 42 Spielen kein einziges Spiel verloren haben: 31 Siege und 11 Unentschieden. Das letzte Mal, dass Madrid in LaLiga verlor, war am 24. September 2023 gegen Atlético de Madrid mit 1:3.

Wenn Real Madrid am Samstag gewinnt oder unentschieden spielt, wird dieser Rekord auf 43 Spiele erweitert. Und das würde bedeuten, dass sie den Rekord für die meisten Spiele ohne Niederlage in der ersten spanischen Liga, den derzeit der FC Barcelona hält, aus den Jahren 2017 und 2018 einstellen würden.