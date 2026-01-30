Mehr als die Hälfte der Spielefirmen nutzen generative KI-Tools, und fast ein Drittel weicht laut neuer Umfrage Reisen in die USA aus

HQ

Es sei denn, du hast in den letzten Jahren unter einem Stein gelebt, ist dir wahrscheinlich bewusst, dass die Spieleentwicklung als Karriere gerade in einer kleinen Krise steckt. Es gibt vielleicht mehr Spiele als je zuvor, aber das bedeutet, dass der Wettbewerb härter und gnadenloser ist als zuvor, mit Tausenden von Arbeitsplätzen, die im Handumdrehen verloren gehen.

Abgesehen von Entlassungen ist vielleicht das derzeit größte Gesprächsthema in der Spieleentwicklung die generative KI und deren Einsatz. In der neuesten Umfrage der GDC sehen wir, dass über 50 % der Befragten angaben, dass generative KI in ihrem Unternehmen und/oder ihrer Abteilung eingesetzt wird, wobei 80 % der Befragten, die KI nutzen, sagen, dass sie hauptsächlich im Brainstorming oder in der Forschung eingesetzt wird.

52 % der Beschäftigten – dieselbe Zahl, die sagte, dass KI in ihrem Unternehmen eingesetzt wird – sagen, dass die Technologie schlecht für die Branche ist. Das ist ein Anstieg gegenüber 30 % im letzten Jahr und nur 18 % im Vorjahr. "Generative KI-Tools können für spezifische, nicht kreative Aufgaben von Vorteil sein, die die Effizienz verbessern und Arbeitsabläufe optimieren. Ihre Nutzung in kreativen Prozessen oder spielerbezogenen Inhalten wird jedoch aufgrund ethischer, rechtlicher, ökologischer und reputationsbezogener Bedenken stark abgeraten", lautete die Antwort des eigenen internen KI-Tools von GDC, als gefragt wurde, ob Gaming-Profis genAI verwenden sollten.

An anderer Stelle im Bericht sehen wir, dass 31 % der Arbeitnehmer, die nicht in den USA ansässig sind, aufgrund des aktuellen Systems ihre Reisepläne abgesagt haben. Da sich Trumps Grenzen enger als je zuvor anfühlen, gaben 60 % der nicht-amerikanischen Unternehmen an, dass ihre Fähigkeit oder ihr Wunsch, mit amerikanischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, von Einwanderungspolitiken beeinflusst wurde.