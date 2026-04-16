Mehr als die Hälfte der PC-Gaming-Einnahmen stammt laut Analysten aus Spielen außerhalb der Top 20

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Jedes Jahr strömen Hunderte, wenn nicht Tausende neuer Spiele auf digitale Plattformen. Allerdings verbringt die meiste Zeit der Spieler, besonders auf der Konsole, mit den Top 20 Titeln. Sportspiele, Shooter, Minecraft und Ähnliches. Die Spiele, die Gespräche und Schlagzeilen dominieren. Es ist schwer, wenn man durchbrechen und ein Publikum gewinnen will, ohne zu den Top 20 zu gehören, aber PC scheint der beste Ort dafür zu sein.

Newzoos PC & Console Gaming Report 2026 ist jetzt erschienen (danke, PC Gamer) und zeigt, dass in westlichen Märkten mittlerweile mehr als die Hälfte der PC-Einnahmen aus Spielen außerhalb der Top 20 stammt. Es wurde außerdem festgestellt, dass die Spielzeit dieser Spiele auf dem PC um 44 % zunahm, während die Spielzeit in den Top 20 stagnierte.

Wenn wir über Spiele außerhalb der Top 20 sprechen, meinen wir nicht unbedingt Nischen-Indie-Titel, sondern vielmehr wird angemerkt, dass auf dem PC Spiele am längsten existieren. Ständige Verkäufe und Mods, die alte Spiele auf moderne Standards bringen, lassen Spiele wie Cyberpunk 2077, Elden Ring und Skyrim auch Jahre nach ihrem Markteintritt unglaublich langlebig bleiben. Survival-Spiele und Action-RPGs profitieren ebenfalls sehr von anhaltendem Interesse, da sie oft große Inhaltsupdates erhalten, die ständig neue Spieler anlocken.

Bei PlayStation und Xbox scheint es etwas schwieriger zu sein, einen Spieler davon zu überzeugen, zu einem Spiel außerhalb der Top 20 zu wechseln. Wenn ein PlayStation-Spieler zu einem älteren Spiel zurückkehrt, dann für ein klassisches First-Party-Exklusivspiel, wie God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima, Spider-Man 2 und The Last of Us Part 2. Auf der Xbox bekommt alles, was nicht im Game Pass ist, selten viel Aufmerksamkeit. Neue Free-to-Play-Titel zählen weniger als 1 % der Spielzeit auf der Xbox.

Newzoo merkt an, dass es auf dem PC viel wahrscheinlicher ist, dass Spiele weiterhin Verkäufe erzielen, selbst wenn sie nicht auf den Bestsellerlisten stehen. Kein Wunder, dass Spiele auf Steam ziemlich kurz nach dem Release in Rabatt gehen, denn es scheint einer der wenigen Orte zu sein, an denen man die Verkäufe lange nach dem Start weiter steigern kann.