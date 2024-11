Mehr als acht Jahre nach der Veröffentlichung ist der Erlösungsbogen von No Man's Sky endlich abgeschlossen

HQ

No Man's Sky ist schon seit Jahren großartig, aber der Fleck der Veröffentlichungsphase ist einer, der sehr lange gebraucht hat, bis Hello Games sich abgewaschen hat. Aber es ist endlich passiert, da No Man's Sky für alle seine Bewertungen eine "Sehr positive" Steam-Bewertung erreicht hat.

80 % der Bewertungen des Spiels sind jetzt positiv, und wenn wir uns die jüngsten Bewertungen ansehen, sind sie zum Zeitpunkt des Schreibens tatsächlich überwältigend positiv, wobei 96 % der Leute darüber schreien, wie gut No Man's Sky ist.

Wenn du darüber nachdenkst, das Spiel nach einer Weile auszuprobieren, kannst du in den nächsten zwei Monaten die Expeditionen, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, erneut spielen. Sie werden in chronologischer Reihenfolge zurückkehren, und Sie können sich die Termine unten ansehen:



Omega: 27. November - 11. Dezember



Treiben: 11. Dezember - 25. Dezember



Liquidatoren: 25. Dezember - 8. Januar



Wassermann: 8. Januar - 22. Januar



Die Verfluchten: 22. Januar - 5. Februar



Hast du No Man's Sky von Anfang an gespielt?