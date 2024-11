Mehr als 50 % der US-Spieler der Xbox Series haben seit der Veröffentlichung Call of Duty: Black Ops 6 gespielt

HQ

Wie ihr wisst, haben wir bereits mehrfach berichtet, dass Call of Duty: Black Ops 6 eine herausragende Premiere hatte.

Noch vor der Veröffentlichung meldeten britische Breitbandanbieter Rekord-Traffic als Folge der Veröffentlichung des Spiels, gefolgt von Microsofts Enthüllung, dass das Spiel den besten Start aller Zeiten für die Serie hatte (Game Pass Abonnements waren gestiegen, die Verkäufe stiegen und die Spielerzahlen stiegen), SteamDB enthüllte, dass das Spiel bei der Veröffentlichung über 300.000 gleichzeitige Spieler hatte (mehr als jedes vorherige Spiel der Serie) - und alle Dies hat dazu beigetragen, dass die Call of Duty -Serie heute mit über einer halben Milliarde verkaufter Exemplare zum zweitgrößten Franchise in der Spielegeschichte geworden ist. Nicht allzu schäbig.

Aber jetzt liefert der CEO und Analyst von Circana, Mat Piscatella, der bessere Daten als jeder andere über die Spieleverkäufe in den USA hat, die Bestätigung, dass Black Ops 6 eine weitere geradezu erstaunliche Leistung vollbracht hat. Über Bluesky verrät er, dass mehr als jeder zweite US-Xbox Series S/X-Spieler am 28. Oktober Black Ops 6 spielte:

"Laut dem Player Engagement Tracker von Circana haben am 23. Oktober 19 % der aktiven Xbox Series-Spieler in den USA und 18 % der aktiven PlayStation 5-Spieler in den USA das Call of Duty HQ gestartet.

Am 28. Oktober taten dies 52 % der aktiven XBS-Spieler und 34 % der aktiven PS5-Spieler. Beides waren Allzeithochs für das Call of Duty HQ."

Die Xbox-Zahl ist natürlich ein neuer Rekord und wird durch die Tatsache unterstützt, dass das Spiel mit Game Pass enthalten ist, aber Tatsache ist, dass die PlayStation 5-Zahl auch ein Rekord ist (zuvor erreichte sie einen Spitzenwert von 27%). PlayStation scheint die Tatsache, dass das Spiel bei Game Pass enthalten ist, nicht zu verlieren, sondern scheint eher davon zu profitieren und zu steigen, was unter anderem darauf zurückzuführen sein kann, dass mehr Leute aufmerksam sind und mit ihren Freunden spielen wollen, da Black Ops 6 Crossplay unterstützt.

Trotzdem ist das für die Xbox wahnsinnig beeindruckend, oder wie Piscatella es ausdrückt: "Mehr als die Hälfte aller täglich aktiven Spieler auf einer Plattform, die ein Spiel spielen, ist verrücktes Engagement."