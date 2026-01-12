Mehr als 45.000 Menschen haben diese MoveOn-Petition unterzeichnet, die Trumps Vorstoß zur Einnahme Grönlands ablehnt

HQ

Angesichts der jüngsten Ereignisse haben mehr als 45.000 Menschen eine Petition von MoveOn Civic Action unterzeichnet, in der sie Donald Trump auffordern, keine Übernahme Grönlands mehr zu drohen, da der öffentliche Widerstand gegen die Idee sowohl im In- als auch im Ausland zunimmt.

Trump verstärkte am Wochenende seine Bedenken, als er Reportern an Bord von Air Force One sagte, "so oder so werden wir Grönland haben", während er Warnungen abwimmelte, dass seine Haltung die NATO spalten könnte ("Wenn es die NATO betrifft, betrifft es die NATO").

Die Petition von MoveOn wirft der Trump-Regierung vor, Grönland als geopolitischen Preis und nicht als Gesellschaft mit 57.000 Menschen zu behandeln, die größere Unabhängigkeit anstreben. "Das Volk Grönlands verdient Vertretung und Freiheit, nicht als politische Spielfiguren behandelt zu werden."

Wie es in der Petition steht: "Unterschreiben Sie die Petition, um Solidarität mit dem Volk Grönlands zu zeigen und eine klare Botschaft zu senden: Amerikaner unterstützen Trumps Invasion Grönlands NICHT!" Und wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies über den folgenden Link tun. Go!