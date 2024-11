Mehr als 40 Affen entkommen Labor in South Carolina

HQ

Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde. Die Zahl der Primaten steigt. In einem Labor in South Carolina sind 43 Affen aus einer Forschungseinrichtung auf dem Alpha Genesis-Gelände in Yemasse entkommen. Die Rasse der Affen ist unbekannt, aber die Anlage hält sowohl Makaken als auch Kapuzineraffen.

Es ist unklar, wie vierzig der Affen entkommen konnten, aber die Polizei fordert die Einheimischen derzeit auf, ihre Türen verschlossen und Bananen aus ihren Fenstern außer Sichtweite zu halten. Dies ist nicht das erste Mal, dass Affen entkommen konnten, denn im Jahr 2016 brachen neunzehn Affen aus, bevor sie gefangen genommen wurden.

Nach einem Tag war es der Polizei gelungen, einen Affen einzufangen. Memes waren natürlich brillant in Bezug auf diese ganze Situation, aber die lokalen Behörden versuchen derzeit ihr Bestes, um die Primaten zurück in die Einrichtung zu bringen.

Danke, Post und Kurier.

