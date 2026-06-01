Mehr als 30 Pferde rannten panisch durch die Straßen Roms nach einem Feuerwerkstest

HQ

Letzten Freitagabend, gegen 23:30 Uhr Ortszeit, brachte eine Feuerwerksexplosion während der Proben für die Parade zum Tag der Republik etwa 35 Pferde, die an der Parade teilnahmen, in Panik entlang der Via Cristoforo Colombo in Rom zu fliehen, wobei einige Passanten sowie einige Reiter, die auf einigen Pferden saßen, verletzt wurden. Die Verfolgung zur Rückeroberung der Tiere dauerte die ganze Nacht, wobei das letzte Tier etwa 14 Kilometer vom Startpunkt entfernt gegen 7 Uhr morgens gefangen wurde, so Reuters.

Mario De Sclavis, Roms Polizeikommandeur, sagte am Sonntag der Zeitung Corriere della Sera, der Vorfall "diskreditiere das Image der Polizei und ihrer Beamten", nachdem einer von ihnen das Feuerwerk nur 200 Meter von dem Ort entfernt gezündet hatte, an dem berittene Einheiten der Polizei, des Heeres und der Carabinieri stationiert waren.

Unter den Verletzten befindet sich ein 22-jähriger Soldat mit gebrochenen Rippen und einer durchstochenen Lunge, doch seine Prognose ist gut und sein Leben ist nicht in Gefahr. Fünfzehn Tiere wurden ebenfalls verletzt, aber keines von ihnen muss eingeschläfert werden.