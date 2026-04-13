Mehr als 20 klassische und nostalgische Warhammer-Spiele debütieren und kehren auf Steam zurück

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Es ist zwar schön und gut, realistische Explosionen, Blut und glänzende Primaris-Rüstungen in den Warhammer-Spielen von heute zu sehen, aber wenn du die klobigen Space Marines, die unverfeinerten Texturen und den nostalgischen Charme der alten Spiele vermisst, hast du Glück. Eine neue Sammlung alter Warhammer-Spiele, zukunftssicher und einsatzbereit, ist nun auf Steam erschienen.

Die Warhammer Classics-Sammlung besteht aus mehr als 20 alten Favoriten und umfasst Spiele, die sowohl in der düsteren, fernen Zukunft des Warhammer 40.000-Universums als auch in der epischen Fantasy der alten Welt von Warhammer spielen. Sieben Spiele feiern ihr Steam-Debüt durch diese Zusammenarbeit mit dem Publisher SNEG und Games Workshop, darunter: Warhammer: Shadow of the Horned Rat, Final Liberation: Warhammer Epic 40,000, Warhammer 40,000: Chaos Gate, Warhammer 40,000: Rites of War, Warhammer: Dark Omen, Warhammer 40,000: Fire Warrior und Warhammer: Mark of Chaos – Gold Edition.

Es gibt auch viele Spiele, die auf Steam zurückkehren, wie: Space Hulk, Space Hulk: Ascension, Warhammer 40,000: Armageddon, Warhammer 40,000: Sanctus Reach, Talisman: Horus Heresy, Talisman: Origins, Man O' War: Corsair - Warhammer Naval Battles, Warhammer Quest, Warhammer Quest 2: The End Times, Legacy of Dorn: Herald of Oblivion, Chainsaw Warrior, Chainsaw Warrior: Herren der Nacht.

Warhammer Classics hat das Ziel, diese alten Favoriten zu bewahren, sie lebendig zu halten, damit alte Fans sie genießen und neue Fans sie zum ersten Mal erleben können. "Warhammer Classics ist mehr als nur eine Sammlung von Neuauflagen. "Es ist eine klare Absichtserklärung: Dass Warhammers grundlegende Spiele wichtig sind und dass sie es wert sind, bewahrt, gefeiert und einem globalen PC-Publikum wieder vorgestellt zu werden", sagte SNEG-Direktor Oleg Klapovskiy. "Mit so vielen verlorenen Titeln und veralteter Hardware wurde Warhammer Classics gegründet, um dieses Erbe für zukünftige Generationen zu bewahren. Warhammer hat eine lange Geschichte auf dem PC, und wir setzen uns dafür ein, dass die Plattform im Mittelpunkt ihrer langfristigen Führung bleibt und diesen Spielen für viele Jahre neues Leben einhaucht."

Sehen Sie sich unten eine vollständige Liste der in Warhammer Classics enthaltenen Spiele sowie den Trailer mit einigen davon an:



Warhammer: Schatten der gehörnten Ratte (SNEG, SNEG)



Endgültige Befreiung: Warhammer Epic 40.000 (SNEG, SNEG)



Warhammer 40.000: Chaos Gate (SNEG, SNEG)



Warhammer 40.000: Riten des Krieges (SNEG, SNEG)



Warhammer: Dunkles Omen (SNEG, SNEG)



Warhammer 40.000: Feuerkrieger (Chilled Mouse, SNEG)



Warhammer: Mark of Chaos – Gold-Edition (SNEG, SNEG)



Space Hulk (Volle Kontrolle, SNEG)



Space Hulk: Ascension (Volle Kontrolle, SNEG)



Warhammer 40,000: Armageddon (Slitherine, Slitherine)



Warhammer 40.000: Sanctus Reach (Slitherine, Slitherine)



Talisman: Horus-Häresie (Nomade, Nomade)



Talisman: Digital Classic Edition (4. Edition) (Nomad, Nomad)



Talisman: Ursprünge (Nomade, Nomade)



Man O' War: Corsair – Warhammer Seeschlachten (Evil Twin, SNEG)



Warhammer Quest 2: Die Endzeit (Perchang, Perchang)



Vermächtnis von Dorn: Herold des Vergessens (Tin Man, Tin Man)



Warhammer Underworlds – Shadespire Edition (Tin Man, Tin Man)



Dawn of War – Jubiläumsausgabe (Relikt, Reliquie)



Dawn of War 2 - Jubiläumsausgabe (Relikt, Relikt)



Kettensägenkrieger (Auroch Digital, Auroch Digital)



Kettensägenkrieger: Lords of Night (Auroch Digital, Auroch Digital)



Dunkle Zukunft: Blutrote Staaten (Auroch Digital, Auroch Digital)



Space Hulk: Taktiken (Zyanid, Fokus)



Battlefleet Gothic: Armada (Tindalos, Focus)



Blood Bowl: Chaos Edition (Nacon, Cyanid)



Blood Bowl 2: Legendäre Ausgabe (Nacon, Zyanid)

