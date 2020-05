Mehr als 140 Entwickler entwickeln Spiele für die Xbox Series X

In der letzten Ausgabe von Inside Xbox haben wir 13 Spiele von verschiedenen externen Entwicklern gesehen, die mit Microsoft an der Unterstützung der kommenden Xbox Series X arbeiten. Es gibt jedoch noch viel mehr Studios, die an der Erstellung von Spielen für die nächste Generation der Xbox arbeiten, wie uns der Publisher im Nachgang versicherte. Mehr als 140 unabhängige Studios arbeiten an Software für die Xbox Series X.

Übrigens haben Microsoft und Ubisoft noch einmal gesondert Stellung zur verhaltenen Rezeption der Show bezogen. Im Vorfeld der Inside Xbox Mai 2020 wurde aggressiv damit geworben, dass Gameplay der Xbox Series X gezeigt werde, was jedoch nicht der Fall war - wir sahen Ausschnitte von Videosequenzen, erstellt in der Engine der Spiele. Aaron Greenberg, Marketingchef von Xbox, hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet und eingesehen, dass das Unternehmen die Erwartungen falsch kommuniziert habe:

"Hätten wir nichts gesagt und nur die Mai-Show von Inside Xbox gezeigt, wie wir es letzten Monat getan haben, hätte ich vermuten können, dass die Reaktionen anders ausfielen. Wir haben eindeutig falsche Erwartungen erweckt und das liegt an uns. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen und können euch versichern, dass wir sie annehmen und als Team daraus lernen werden."

Diese Art von Selbstkritik ist sehr selten und nicht nur deshalb wissen wir sie zu schätzen.