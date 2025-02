Mehr als 1.000 Syrer in Gefängnis eines Militärflughafens getötet

HQ

Mehr als 1.000 Syrer wurden zwischen 2011 und 2017 auf dem Militärflughafen Mezzeh in der Nähe von Damaskus getötet, einem Ort, der für seine brutale Behandlung von Gefangenen unter dem Regime von Präsident Baschar al-Assad berüchtigt ist, so ein neuer Bericht (via Reuters).

Es wird angenommen, dass die Todesfälle, die auf Folter, Hinrichtung und unmenschliche Bedingungen zurückzuführen sind, mit sieben Massengräbern in Verbindung stehen, die anhand einer Kombination aus Satellitenbildern, Zeugenaussagen und durchgesickerten Geheimdienstdaten identifiziert wurden.

Überlebende, die am Flughafen festgehalten wurden, beschreiben schreckliche Szenen täglicher Misshandlungen, einschließlich täglicher Verhöre mit psychischer und physischer Folter, um Geständnisse zu erzwingen.

Die neu entdeckten Gräber gelten als düstere Bestätigung der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen durch das Assad-Regime, dem weit verbreitete außergerichtliche Tötungen und Verschwindenlassen vorgeworfen werden.

Das Regime, das nun unter einer neuen Regierung steht, hält sich zu den Ergebnissen bedeckt, aber die Suche nach den Opfern dieser Gräueltaten geht weiter. Vorerst bleibt abzuwarten, ob weitere Beweise auftauchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen werden.