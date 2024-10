Megumi Ishitani führt Regie bei einer neuen Episode des Anime One Piece anlässlich des 25-jährigen Jubiläums

HQ

Wenn Sie ein Fan von One Piece sind, egal ob Sie es regelmäßig im Shonen Jump-Manga lesen, den Anime von Toei Animation verfolgen oder kürzlich von der Netflix-Live-Action-Serie begeistert waren, wissen Sie, dass sie derzeit ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Und in einer so langlebigen Serie haben Fans auf der ganzen Welt die junge Regisseurin Megumi Ishitani als einen der Haupttreiber für den erneuten Erfolg des Animes erkannt.

Ishitani hat nur bei 3 der 1.100+ Anime-Episoden der Serie Regie geführt, aber ihre Beiträge im Wano Island Arc haben ausgereicht, um sich den Respekt und die Bewunderung aller Fans zu verdienen, indem sie einen neuen, viel agileren und frischeren Animationsstil für die Serie präsentieren, der Monkey D. Ruffy und seiner Strohhut-Crew auf ihrem Weg zum König der Piraten folgt, indem sie den berühmtesten Schatz der Welt finden. Die One Piece.

Jetzt hat Toei angekündigt, dass Megumi Ishitani, deren letzter Job die letzte Episode von Dragon Ball Super war, zu One Piece zurückkehren wird, um eine neue Originalepisode zu inszenieren zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum. Es ist noch nicht bekannt, ob es sich um eine reine Anime-Episode im OVA-Stil handeln wird oder ob sie den laufenden Egghead Island Arc fortsetzen wird.

Die Beteiligung von Megumi Ishitani ist nur eine der Ankündigungen zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von One Piece, und ein neuer Film soll ebenfalls angekündigt werden, vermutlich irgendwann in der nächsten Woche.