Meghann Fahy wird im kommenden Blumhouse-Thriller "Drop" brutal getrollt

Blumhouse hat ein großes Jahr 2025 geplant, vor allem, wenn man bedenkt, dass es im April ein neues Projekt in den Kinos vorstellen will, das ideal für die Thriller-Fans da draußen zu sein scheint.

Der Film, der unter dem Namen Drop bekannt ist, zeigt Meghann Fahy in der Hauptrolle neben It Ends With Us ' Brandon Sklenar und erzählt die Geschichte einer Mutter, die brutal getrollt und gezwungen wird, Dinge zu tun, die sie nicht tun will, um ihre Kinder zu retten und Menschen vor dem unnötigen Sterben zu bewahren. Der große Haken an der Sache ist, dass das alles während eines Dates passiert, und im Laufe der Nacht beginnt Fahys Figur Violet zu vermuten, dass der ganze Vorfall von ihrem Date Henry, gespielt von Sklenar, gesteuert wird. Bis zum letzten Moment...

In der Inhaltsangabe heißt es weiter: "Die Emmy-Nominierte Meghann Fahy, Durchbruchsstar aus 'White Lotus' und 'Das perfekte Paar', spielt Violet, eine verwitwete Mutter bei ihrem ersten Date seit Jahren, die in einem gehobenen Restaurant ankommt, wo sie erleichtert ist, dass ihr Date Henry (Brandon Sklenar) charmanter und gutaussehender ist, als sie erwartet hatte. Aber ihre Chemie beginnt zu gerinnen, als Violet beginnt, durch eine Reihe anonymer Tropfen auf ihr Handy irritiert und dann terrorisiert zu werden.

"Sie ist angewiesen, niemandem davon zu erzählen und den Anweisungen Folge zu leisten, sonst wird die vermummte Gestalt, die sie auf ihren Überwachungskameras sieht, Violets kleinen Sohn und ihre Babysitter-Schwester töten. Violet muss genau das tun, was ihr befohlen wird, sonst sterben alle, die sie liebt. Die letzte Anweisung ihres unsichtbaren Peinigers? Tötet Henry."

Drop wird von Christopher Landon inszeniert und von Jason Blum, Michael Bay, Brad Fuller und Cameron Fuller produziert. Er wird von Universal vertrieben und ihr könnt euch den Trailer für den Film unten ansehen, bevor er am 11. April in die Kinos kommt.