Meghan Markle erobert Netflix mit Lifestyle-Serie im Sturm

Seit sie mit der Heirat mit Prinz Harry ihren Weg zum Teil der britischen Königsfamilie begann, ist der ehemalige StarSuits Meghan Markle aus dem Rampenlicht der Unterhaltungsbranche verschwunden. Jetzt, da die Hitze um ihr königliches Engagement und die vielen Kontroversen, die daraus hervorgegangen sind, abgeklungen sind, möchte Markle zu dem zurückkehren, wofür sie einst bekannt war.

Und das zum Teil in Form einer neuen Serie für Netflix. Es wird keine Dramarolle sein, wie sie sie in der Vergangenheit hatte, sondern eine Lifestyle-Show, die in das Privatleben und die Freizeit der Herzogin von Sussex eintaucht, um eine Sammlung von Anleitungen und Gesprächen von Freunden aus ihrem Leben zu liefern.

Wenn Sie sich auf eine stetige Lifestyle-Show gefreut haben, die Sie durch den Januar bringt, könnte dies eine für Ihre Watchlist sein.

Die Show, die als With Love, Meghan bekannt ist, wird am 15. Januar auf dem Streamer debütieren und Sie können den Trailer und die vollständige Zusammenfassung unten sehen.

"Diese inspirierende Serie, die von Meghan, Herzogin von Sussex, produziert wurde, erfindet das Genre der Lifestyle-Programme neu und verbindet praktische Anleitungen und offene Gespräche mit neuen und alten Freunden. Meghan teilt persönliche Tipps und Tricks, stellt Verspieltheit über Perfektion und betont, wie einfach es sein kann, Schönheit zu schaffen, selbst im Unerwarteten. Sie und ihre Gäste krempeln in der Küche, im Garten und darüber hinaus die Ärmel hoch und laden Sie ein, es Ihnen gleichzutun."

