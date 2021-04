"Mega-Patch" bereitet Chernobylite auf Veröffentlichung im Juli vor

You're watching Werben

The Farm 51 möchte ihr postapokalyptisches Survival-Spiel Chernobylite im Juli auf PC, Xbox One und Playstation 4 veröffentlichen und bereitet deshalb ein neues, großes Update vor, das die Early-Access-Version auf Steam für diese letzte Phase wappnen soll.

Im Zuge eines sogenannten "Mega-Patches" wurde die bisherige Geschichte an mehreren Stellen "gründlich" überarbeitet, um das zentrale Mysterium auszubauen, schreibt der Entwickler in einer Pressemitteilung. Das Spiel bietet englische und authentische, russische Sprachoptionen an, wird aber auch deutsche Untertitel enthalten. Zudem ist nun der komplette Soundtrack im Spiel enthalten, sowie ein Teil eines neuen Levels.

Wer während Erkundungstouren auf Nummer sicher gehen und den verstrahlten Gefahren von Chernobylite nicht zum Opfer fallen möchte, der kann inzwischen auf zusätzliche Speicherslots zugreifen, um sich abzusichern (oder ihr rüstet eure Verbündeten aus, das geht mittlerweile nämlich ebenfalls). Das wird spätestens dann hilfreich sein, wenn ihr auf einen schwer gepanzerten Elitesoldaten trefft, die sich nun ebenfalls in der Zone herumtreiben. Sterbt ihr bei einer Konfrontation, klaut euch das Spiel einige zufällige Sache aus eurem Inventar.

Zusätzlich zu all dem verspricht The Farm 51 Optimierungen an der Performance, sodass insbesondere schwächere Computersysteme noch immer moderate Leistungen erbringen sollen. Die kompletten Patch-Notizen findet ihr auf Steam. Dedizierte Versionen für Playstation 5 und Xbox Series werden darin ebenfalls angesprochen, doch es gibt diesbezüglich noch keine Details.