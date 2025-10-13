Megan Fox und MatPat schließen sich der Besetzung von Five Nights at Freddy's 2 an

HQ

Five Nights at Freddy's 2 ist nicht mehr weit von seiner Veröffentlichung entfernt. Auch wenn es dieses Jahr aus der gruseligen Jahreszeit herauskommt, wird es am 5. Dezember als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk eintreffen. Als Geschenk bis zu diesem Datum haben wir am vergangenen Wochenende im Rahmen der NYCC einige neue Besetzungsankündigungen erhalten.

Der YouTuber und renommierte FNAF-Theoretiker MatPat, der über den Overhead-Bildschirm an der Podiumsdiskussion teilnahm, enthüllte, dass er Toy Bonnie in Five Nights at Freddy's 2 spielen würde. Megan Fox wird Toy Chica verkörpern und Kellen Goff spielt Toy Freddy.

Aufmerksame Fans werden sich bereits an MatPats Cameo im ersten FNAF-Film erinnern, aber jetzt ist er ein vollwertiges Darstellermitglied. Die Synchronstimme von Fox könnte bei Mortal Kombat 1-Fans aufgrund ihrer Leistung als Nitara PTBS verursachen, aber sie ist ein großer Name, der sich der Besetzung als Toy Chica anschließt. Kellen Goffs bisherige Synchronarbeit wird sich sicherlich auch bei seiner Darstellung von Toy Freddy als nützlich erweisen.

Five Nights at Freddy's 2 erscheint am 5. Dezember.