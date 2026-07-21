Megan Fox kehrt für Jennifer's Body Fortsetzung zurück, die Dreharbeiten könnten bereits im Oktober beginnen

Jennifer's Body, der Mean Girls-trifft-Horror-Film, der seit seiner Veröffentlichung 2010 einen Kultstatus erlangt hat, scheint mit seiner lang erwarteten Fortsetzung recht schnell voranzukommen. Wir hörten zum ersten Mal, dass Autor Diablo Cody Ende letzten Jahres die Jennifer's Body -Fortsetzung angeht, aber die Dinge fügen sich rasant zusammen.

Laut einem neuen Bericht von Dread Central steht Megan Fox, der Star des Originals von 2010, kurz davor, zurückzukehren. Es ist unbekannt, ob Amanda Seyfried bereits bestätigt hat, ob sie zurückkehren wird, aber es wird erwartet, dass sie für die Fortsetzung zurückkehrt. Die ursprüngliche Regisseurin, Karyn Kusama, kehrt ebenfalls zurück und übernimmt Codys Drehbuch.

Jennifer's Body folgt einer Cheerleaderin (Fox) aus der Highschool, die besessen wird und beginnt, ihre männlichen Mitschüler zu töten und zu fressen. Ihre beste Freundin, ein nerdigeres Mädchen (gespielt von Seyfried), ist die Einzige, die sie aufhalten kann. Der Film wurde zunächst mit gemischten bis negativen Kritiken veröffentlicht, hat aber seitdem eine Kultanhängerschaft gewonnen, was zu einer Nachfrage nach einer Fortsetzung führte.