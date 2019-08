Megan Fox bewirbt PS4-Version von Black Desert Online

Black Desert Online ist ab sofort auf der Playstation 4 verfügbar. Entwickler Pearl Abyss hat aus diesem Anlass einen Launch-Trailer und einen Live-Action-Teaser mit der Schauspielerin Megan Fox veröffentlicht, die laut dem Studio ihre "Liebe für Black Desert zum Ausdruck" bringen wollte. Im MMORPG geraten Spieler in eine Fantasiewelt, in der zwei Nationen gegeneinander antreten: die materialistische Republik Calpheon und das spirituelle Königreich Valencia. Black Desert ist auch für PC und Xbox One verfügbar und erscheint dieses Jahr als Black Desert Mobile auf iOS und Android.

