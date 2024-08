Megalopolis Trailer unter bizarren Umständen entfernt

HQ

Lionsgate hat sich entschuldigt und seinen neuesten Trailer für den legendären Regisseur Francis Ford Coppola 's Megalopolis entfernt, inmitten von Fehlinformationen in den im Video dargestellten Behauptungen.

Angeblich enthielt der Trailer zahlreiche Zitate, die bekannten Branchenkritikern zugeschrieben wurden, die von ihnen nie gesagt wurden. Es ist unklar, woher die Zitate überhaupt stammen, aber sie wurden großen Namen wie Roger Ebert, Pauline Kael und Variety's Owen Gleiberman zugeschrieben.

Gleiberman sagte: "Selbst wenn Sie zu den Menschen gehören, die Kritik nicht mögen, verdienen wir es kaum, dass uns Worte in den Mund gelegt werden. Andererseits ist der triviale Skandal von all dem, dass der ganze Megalopolis Trailer auf einer falschen Erzählung aufgebaut ist."

Ein Sprecher von Lionsgate sagte: "Lionsgate ruft sofort unseren Trailer für Megalopolis zurück. Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den beteiligten Kritikern und bei Francis Ford Coppola und American Zoetrope für diesen unentschuldbaren Fehler in unserem Überprüfungsprozess. Wir haben es vermasselt. Es tut uns leid."

Dies ist nur der jüngste in einer Reihe von Vorfällen rund um das gigantische Indie-Projekt, das von Festivals und einem früheren Skandal gemischte Kritiken erhielt, in dem Aufnahmen des Regisseurs auftauchten, der versuchte, junge weibliche Statisten am Set zu küssen, ein Verhalten, das viele in der Branche als unprofessionell bezeichnet haben (danke, Variety).