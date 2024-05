Megalopolis '-Trailer lässt uns mit mehr Fragen als Antworten zurück

Es gibt nur wenige Filme, die eine Geschichte wie Francis Ford Coppolas Megalopolis haben. The Godfather und Apocalypse Now Regisseur hat diesen Film seit 1977 geplant und intrigiert, und nach einer Reihe von Absagen und Verzögerungen entschied er sich schließlich, den Film selbst zu finanzieren, wobei er kürzlich gedreht wurde und nun in diesem Jahr debütieren soll. Der Haupthaken ist, dass er immer noch nicht von einem Produktions- oder Vertriebspartner vertreten zu sein scheint, und wir wissen auch nicht genau, wann er in die Kinos kommen soll, aber wir haben einen Teaser-Trailer, den wir uns ansehen können, der uns verwirrter zurücklässt als vor dem Anschauen.

Die Prämisse des Films dreht sich im Wesentlichen um einen idealistischen Architekten, der versucht, eine verwüstete Metropole in eine nachhaltige Utopie umzubauen, aber Schwierigkeiten hat, dies in Form eines korrupten Bürgermeisters zu tun, der kein Interesse daran hat, dass die Stadt zu einer solchen wird.

In den Hauptrollen sind Adam Driver als Architekt Cesar Caitlina und Giancarlo Esposito als Bürgermeister Franklyn Cicero zu sehen, aber dieser Film hat auch eine Reihe weiterer und namhafter Stars, darunter Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voigt, Jason Schwartzmann, Laurence Fishburne und Dustin Hoffman.

Megalopolis soll dieses Jahr in Cannes Premiere feiern, also werden wir hoffentlich in den kommenden Tagen und Wochen ein festes Veröffentlichungsdatum für den Film bekommen.