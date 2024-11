Mega64 steht vor großen finanziellen Problemen und droht zu schließen

HQ

Der legendäre YouTube-Kanal Mega64 steckt in Schwierigkeiten, dunkle Wolken ziehen am Horizont auf. Das Team, zu dem Rocco Botte, Derrick Acosta und Shawn Chatfield gehören, hat unzählige Videos mit einigen der größten Stars der Branche produziert – Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Cliff Bleszinski und Gabe Newell, um nur einige zu nennen. Für diejenigen, die sich erinnern: Sie haben sogar zwei von Nintendos E3-Montagen in den Jahren 2014 und 2015 erstellt.

Leider sieht es jetzt so aus, als hätte der Sender nur noch Wochen Zeit – es sei denn, es geschieht ein Wunder. Sie gaben via X bekannt, dass sie es sich nicht mehr leisten können, Mega64 finanziell am Laufen zu halten. Das Problem ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter weniger Aufrufe aufgrund von Änderungen im YouTube-Algorithmus und rückläufige Merchandise-Verkäufe. Wir drücken alle die Daumen, dass sie diese Probleme überwinden und den Kanal am Leben erhalten können.

