Mega Zeraora enthüllt für Pokémon Legends: Z-A s Mega Dimension-Erweiterung

Es wurde bekannt gegeben, dass eines der neuen Pokémon, das im Dezember Pokémon Legends: Z-A im DLC Mega Dimension dazukommt, niemand anderes als das mythische Zeraora sein wird. Das elektrische Pokémon wird ins Spiel kommen und sein eigenes Mega Evolution erhalten, ein Upgrade, das von The Pokémon Company so beschrieben wurde.

"Die elektrische Energie, die er in seinem Körper speichert, entspricht zehn Blitzen. Vorsprünge auf Stirn, Brust, Rücken und Handrücken sind die Punkte, an denen die elektrische Energie besonders konzentriert ist. Die Vorsprünge strahlen stetig ein blassblaues Licht aus."

Du kannst Mega Zeraora im neuen Clip unten in Aktion sehen, aber es ist auch erwähnenswert, dass diese Kreatur eine kleine Herausforderung darstellen könnte, da die Videobeschreibung folgende Aussage enthält:

"Es sieht so aus, als wäre es etwas schwierig, Mega Zeraora für dein Team zu bekommen. Haltet die Augen offen nach einer Möglichkeit, ihm zu begegnen, während ihr das DLC durchspielt!"

Wirst du die Thunderclap Pokémon in dein Team aufnehmen oder hast du bereits einen Elektro-Typ unter deinen Start-Sechs? Der Mega Dimensions DLC erscheint am 10. Dezember auf der Switch und der Switch 2.