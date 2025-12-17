Mega Man Star Force Legacy Collection startet im März

HQ

Fans haben seit Jahren nach einem neuen Mega Man-Spiel gefragt, und letzte Woche wurde Mega Man Dual Override endlich angekündigt, mit einem Veröffentlichungsdatum im Jahr 2027. Aber wir müssen nicht bis dahin warten, um mit Capcoms ikonischstem Helden abzuhängen, denn im März kommt eine stattliche Sammlung.

Diesmal geht es jedoch nicht um den klassischen Originalcharakter oder Mega Man X (die meist am meisten gefragt werden), sondern um Mega Man Star Force. Falls dir der Name nicht bekannt vorkommt: Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel-Franchise und nicht um klassisches Platforming in einer Serie, die ursprünglich zwischen 2006 und 2009 für den Nintendo DS veröffentlicht wurde. Für diejenigen, denen die Geschichte und Chronologie der Mega-Man-Welt sehr am Herzen liegen, ist dies eine Fortsetzung von Mega Man Battle Network.

Capcom hat nun angekündigt, dass Mega Man Star Force Legacy Collection am 27. März Premiere feiern wird, verfügbar für PC, PlayStation, Switch und Xbox. Sieh dir unten die neue Traile an, darunter findest du eine vollständige Liste der enthaltenen Titel.

HQ