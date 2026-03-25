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Für die meisten Menschen ist Mega Man gleichbedeutend mit der Hauptserie, die auf dem NES begann und das nächstes Jahr ein neues Spiel in Form von Mega Man: Dual Override oder möglicherweise Mega Man X bekommen wird. Aber in Japan ist Mega Man viel größer als das, und es gibt eine Fülle obskurer Spiele, die in vielen Fällen nie in den Westen gekommen sind oder zumindest kaum für Aufsehen gesorgt haben.

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Unter den größeren und erfolgreicheren Titeln finden wir die Nintendo-DS-Reihe Mega Man Star Force, eine Art spiritueller Nachfolger von Mega Man Battle Network (die ebenfalls im Westen veröffentlicht wurde, hauptsächlich auf dem Game Boy Advance). Star Force bot drei Abenteuer, verteilt auf insgesamt sieben verschiedene Versionen, was mit dem Setup in den Pokémon-Spielen verglichen werden kann, was bedeutet, dass man eine Version wählte, um leichte Variationen im Abenteuer zu erhalten. Allerdings gibt es kein großes Handelselement, daher würde ich sagen, dass es in erster Linie eine Möglichkeit war, mehrere Versionen an denselben Spieler zu verkaufen.

Wie dem auch sei, du musst nicht in Mega Man Star Force Legacy Collection wählen, da sie alle einschließen. Wenn du den aggressiven Mega Man Star Force Leo willst, ist er hier, und wenn du die Connaisseur's Edition Mega Man Star Force Dragon bevorzugst, kannst du auch diese wählen. Darüber hinaus hat Capcom das Projekt mit allerlei Extras aus der Spielgeschichte ausgestattet, wie der Möglichkeit, alle Karten anzusehen, Kunstwerke anzusehen, Musik zu hören und Ähnliches.

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Das Design ist durchgehend gut und die Grafik hält überraschend gut stand.

Kurz gesagt, die Mega Man Star Force Legacy Collection bietet ein ziemlich umfassendes Paket. Ich habe damals nur den ersten Teil gespielt und bin sofort reingekommen. Capcom hat sich entschieden, den grafischen Stil beizubehalten, sodass uns ein durchweg pixeliges Spiel präsentiert wird, aber sofort denke ich, dass der isometrische Stil die Zeit gut überdauert hat und immer noch bewundernswert klar ist.

Die Geschichte dreht sich um Geo Stellar, einen jungen Mann, der kürzlich seinen Vater im Weltraum verloren hat. Im Grunde ist es eine eher düstere Geschichte, aber eine, die sehr schnell behandelt wird, wie es sich für die Epoche gehört. Es gibt keine Zeit zum Trauern; stattdessen werden Charaktere und Spielmechaniken in rasantem Tempo eingeführt. Das erste Spiel hat die meiste Geschichte, da es die Welt einführt, und neben Geo Stellar treffen wir auch Omega-Xis. Diese beiden sind die Schlüsselfiguren der Serie und können sich gemeinsam in Mega Man verwandeln, der dann Karten einsetzt, um alle möglichen Gegner zu besiegen.

Die Grafik wurde in mehreren Bereichen verbessert, etwa bei höher aufgelösten Grafiken.

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Die Spiele zwei und drei werden auf dieselbe heitere Weise präsentiert, wobei Geo Stellar und Omega-Xis noch bei ihrer Mutter wohnen, zur Schule gehen und in einer Kleinstadt irgendwo in der Zukunft leben, woraufhin ein Unruhestifter auftaucht und ein neues Abenteuer beginnen kann. Es gibt überraschend viele Dialoge, die in fast rollenspielähnliche Prämissen gepresst sind, aber da alles so prägnant und prägnant ist, wird es nie steif oder monoton; Es fühlt sich auch nie fesselnd an, sondern eher wie eine Ausrede für ein Abenteuer. Wenn ich es mit irgendetwas vergleichen müsste, denke an das Storytelling in den frühen Pokémon-Spielen.

Der große Reiz der Mega Man Star Force-Reihe waren die kartenbasierten Kämpfe mit einer PlayStation-ähnlichen Präsentation (mit verbesserter Auflösung) auf einem kleineren Raster. Im Gegensatz zur Battle Network-Serie war Star Force etwas actionorientierter und kann tatsächlich ziemlich herausfordernd werden. Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, von regelmäßigem Speichern bis hin dazu, sich mehr Zeit zu geben oder Waffen stärker zu machen.

Die Kämpfe stechen als Höhepunkte hervor.

Die Kämpfe finden dann auf einem kleinen Raster statt, das sowohl Aktions- als auch kartenbasierte Mechaniken verwendet. Indem du deine Karten effektiv optimierst, kannst du sie geschickt kombinieren, um massive Angriffe auszuführen, während du gleichzeitig deine Armkanone abfeuerst und darauf achtest, dass du feindlichen Angriffen nicht im Weg bist. So wird es zu einer Art Tanz zwischen Timing, Positionierung und Kartenauswahl, den ich sehr mag.

Wenn ich etwas Negatives erwähnen darf, dann, wie gesagt, dass es sich um ein Nintendo DS-Spiel handelte, was bedeutet, dass die Menüs ursprünglich für den Stylus entworfen wurden. Ich vermute, dass das auf Geräten mit Touchscreens kein Problem ist, aber ich habe es auf der Xbox Series S/X (und effektiv auch auf der PlayStation 5) gespielt, und hier wirken die Menüs etwas umständlicher als früher.

Die Menüs können mit einem Controller etwas umständlich zu bedienen sein.

Alles in allem ist es immer noch eine sehr solide Sammlung, die leicht zu empfehlen ist. Das sind Spiele, die die Zeit überdauern, die von mehr Polygonen nicht profitiert hätten und die dort gut überarbeitet wurden, wo es angebracht war (zum Beispiel in Kämpfen und auf den Karten). Wenn du klassische Mega-Man-Action suchst, ist das hier definitiv nichts für dich, aber wenn du ein typisch gemütliches japanisches "Happy-Go-Lucky"-Abenteuer mit einem tiefgründigen Spielsystem möchtest, kannst du diese schöne Sammlung sehr leicht empfehlen.