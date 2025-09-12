Mega Man Star Force kehrt in der massiven Legacy Collection zurück

HQ

Star Force ist nicht gerade einer der bekanntesten Zweige der Mega Man-Reihe – eine Art geistiger Nachfolger von Battle Network, das vor vielen Jahren auf dem Nintendo DS erschien. Nach zwei Fortsetzungen und einem Japan-exklusiven Crossover mit Battle Network war Star Force inaktiv, wird aber jetzt als Mega Man Star Force: Legacy Collection wiederbelebt. Dieser heftige Nostalgie-Trip beinhaltet jede Version jedes Spiels: das Original-Trio aus Pegasus, Leo und Dragon; die beiden Nachfolger Zerker X Ninja und Zerker X Saurian; und Mega Man Star Force 3 in den Formen Red Joker und Black Ace. Ein echter Retro-Leckerbissen für alle, die neugierig auf eine andere Seite des Mega Man-Universums sind. Schauen Sie sich den Trailer unten an.