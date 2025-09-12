News
Mega Man Star Force kehrt in der massiven Legacy Collection zurück
Capcom bringt eine der am meisten übersehenen Unterserien von Mega Man zurück.
Star Force ist nicht gerade einer der bekanntesten Zweige der Mega Man-Reihe – eine Art geistiger Nachfolger von Battle Network, das vor vielen Jahren auf dem Nintendo DS erschien. Nach zwei Fortsetzungen und einem Japan-exklusiven Crossover mit Battle Network war Star Force inaktiv, wird aber jetzt als Mega Man Star Force: Legacy Collection wiederbelebt. Dieser heftige Nostalgie-Trip beinhaltet jede Version jedes Spiels: das Original-Trio aus Pegasus, Leo und Dragon; die beiden Nachfolger Zerker X Ninja und Zerker X Saurian; und Mega Man Star Force 3 in den Formen Red Joker und Black Ace. Ein echter Retro-Leckerbissen für alle, die neugierig auf eine andere Seite des Mega Man-Universums sind. Schauen Sie sich den Trailer unten an.
