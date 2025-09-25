Mega Man schließt sich Sonic Racing: Crossworlds an und wir haben den ersten Trailer, um es zu beweisen

HQ

Am 25. September startet Sonic Racing: Crossworlds, aber diejenigen, die die Deluxe-Version des Spiels vorbestellt haben, spielen bereits seit ein paar Tagen. Einige haben sogar die physische Version im Voraus in die Hände bekommen, und dank dessen wussten wir, dass Mega Man selbst als Gastcharakter kommen wird, worüber wir berichtet haben.

Aber... Zu diesem Zeitpunkt gab es nur Leaks und keine Bestätigungen, und während des kürzlich abgeschlossenen Events von Sony wurde Mega Man endlich in einem Trailer vorgestellt. Und es kommt noch besser, denn zu Mega Man gesellt sich Proto Man, und wir können uns auch auf ein Rush-Kart und eine Dr. Wily's Castle-Strecke freuen, komplett mit dem beliebten Thema. Wann wird dieses Paket veröffentlicht? Wir wissen nichts anderes, als dass es irgendwann im Jahr 2026 sein wird.

Aber schaut euch in der Zwischenzeit den Trailer unten an.