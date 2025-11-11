Mega Man-Legende Keiji Inafune hält zu viel von der heutigen Spieleindustrie und hat Angst, neue Dinge auszuprobieren

HQ

Während seiner Zeit bei Capcom schuf Keiji Inafune jede Menge Gaming-Magie und half bei der Entwicklung des ersten Mega Man und Street Fighter. Danach arbeitete er vor allem an Mega Man, aber auch an anderen Hits wie Onimusha, Dead Rising und Lost Planet.

Er verließ Capcom vor 15 Jahren, ist aber nach wie vor eine interessante Stimme in der Gaming-Welt. Er besuchte kürzlich die Console Game Developer Conference in Südkorea und nahm an einer Podiumsdiskussion teil, die von This is Game transkribiert und zusammengefasst wurde (danke VGC), wo er anzudeuten schien, dass heutzutage zu viele Fortsetzungen veröffentlicht werden und dass Entwickler Angst haben, Risiken einzugehen:

"Um es klar zu sagen: Es ist nicht so, dass Spiele, die eine Serie fortsetzen oder auf einem bestehenden berühmten Genre aufbauen, schlecht sind. Was ich damit sagen will, ist, dass das allein nicht ausreicht."

Ein Spiel zu entwickeln, das ein kommerzieller Erfolg wird, ist natürlich schön, aber es erfordert fast eine Fortsetzung, was für Entwickler stressig sein kann. Er fuhr fort und erklärte:

"Aber nur wenige Menschen, die einmal erfolgreich sind, haben auch wieder Erfolg. Der Erfolg bringt positive Effekte, aber auch Nebenwirkungen. Ich habe viele Menschen gesehen, die sich nur an vergangene Erfolge klammern. Sie klammern sich an die damalige Vorgehensweise und nehmen eine defensive Haltung ein."

Indem er sich traute, neue Dinge zu tun, gelang es Inafune, an mehreren großen Erfolgen beteiligt zu sein. Hätte er nur Fortsetzungen machen wollen, wären Titel wie Duck Tales, Breath of Fire und The Legend of Zelda: The Minish Cap (entwickelt von Capcom mit Inafune als Produzentin) vielleicht nie entstanden.

"In der Games-Branche haben schon viele Leute Erfolg gehabt und das war's, oder? Wie oft waren ihre Fortsetzungen auch erfolgreich? Ich will nicht prahlen, aber ich bin stolz darauf, viele repräsentative Werke zu haben - nicht nur Mega Man, sondern auch Lost Planet, Onimusha, Dead Rising und so weiter. Auch die Genres waren vielfältig. Denn ich habe mich nicht auf vergangenen Erfolgen ausgeruht."

Als Inafune bei Capcom anfing, gab es offensichtlich keine der heutigen starken Marken, also war es eine Selbstverständlichkeit, etwas Neues zu schaffen. Er glaubt, dass es gefährlich ist, in dem stecken zu bleiben, was bereits getan wurde, denn auch die großen Spiele-Franchises von morgen müssen geschaffen werden - und das wird nicht passieren, wenn sich die Publisher nur auf sichere Wetten konzentrieren.

Gemessen an den Erfolgen kleinerer Entwickler in den letzten sechs Monaten, wie Clair Obscur: Expedition 33 und ARC Raiders, scheint er Recht zu haben. Wie sehen Sie das? Ist es gut, dass so viele große Spiele heute auf bereits etablierten Grundlagen basieren, oder sollte es mehr Versuche geben, neue Wege zu beschreiten?