Mega Man, Ace Attorney und Devil May Cry, um neue Projekte bei Capcom zu bekommen.

Capcom hat vielleicht einen ziemlich großen Katalog an IPs, aber heutzutage würde man es größtenteils mit Resident Evil und Monster Hunter-Spielen verbinden. Diese IPs verkaufen sich gut, aber um in Zukunft noch weiter zu wachsen, möchte Capcom auch seine anderen großen IPs weiterentwickeln, darunter einige Fan-Lieblinge, die eine Weile ruhen.

Wie im Capcom-Integrated Report 2025 von Rockman Corner festgestellt, ist ein Abschnitt Marken gewidmet, die das Unternehmen durch neue Projekte wachsen lassen möchte. "Capcom besitzt eine Fülle weltweit beliebter Marken, wie Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Wir wollen unsere Nutzerbasis erweitern und unsere Leistung durch neue Veröffentlichungen, Remakes und Portierungen dieser Titel auf neue Hardware verbessern. Indem wir die Markenstärke stärken und treue Fangemeinde aufbauen, werden wir diese zu Kern-IPs ausbauen", sagte Haruhiro Tsujimoto, COO von Capcom.

Neue Veröffentlichungen, Remakes und Ports stehen alle zur Diskussion, und Capcom wird diese Bemühungen unterstützen, indem es seine Entwicklungsbasis in Osaka erweitert, eine neue Einrichtung errichtet und die RE Engine aktualisiert.

Es gibt bisher keine konkreten Projekte, aber mit einem großen Event am Donnerstag könnte Capcom uns dort vielleicht einen Vorgeschmack geben. Zumindest vorerst blickt das Unternehmen auf den Start von Resident Evil Requiem, das im Februar 2026 erscheinen wird.