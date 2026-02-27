Mega Garchomp Z erscheint in Pokémon Legends: Z-A

HQ

Die meisten Schlagzeilen, über die viele weiterhin im Rahmen der diesjährigen Pokémon Day Pokémon Presents-Show sprechen werden, drehen sich um die neu angekündigte Generation 10. Aber das bedeutet nicht, dass die Pokémon-Kompanie Pokémon Legends: Z-A vergessen hat, zumindest nicht ganz.

Zu diesem Feiertag wurde bekannt gegeben, dass Mega Garchomp Z nun im Spiel eingesetzt werden kann, was bedeutet, dass du, wenn du einen der bodenbasierten Drachen im Team hast, die Kreatur bald auf ein anderes Level bringen kannst, indem sie den neuen Stein, Garchompite Z, hält und sie im Kampf Mega Evolver ermöglicht.

Die gute Nachricht ist, dass der Erhalt von Garchompite Z eigentlich eine ziemlich einfache Angelegenheit ist, da man nur seine Nintendo Switch 1 oder 2 mit dem Internet verbinden, zur Mystery Gift-Funktion gehen und den Stein endgültig beanspruchen muss. Dann liegt es ganz an dir, das Taschenmonster nach Bedarf einzusetzen.

Also, wirst du Mega Garchomp Z zu deinem Team hinzufügen?