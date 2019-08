Mega Drive Mini versus Super Nintendo Mini

In der 16-Bit-Ära lieferten sich die beiden Konsolenhersteller Sega und Nintendo ein hartes Rennen, an das sich heute vielleicht noch ein paar Gamereactor-Leser erinnern werden. Die älteren Redakteure unseres Netzwerks haben nostalgische Erinnerungen an die frühen Neunziger, deshalb haben wir uns mit den beiden Miniversionen des Mega Drive (auch als Sega Genesis bekannt) und mit dem Super NES auseinandergesetzt und beide Retrokonsolen gegenübergestellt.

Der Mega Drive Mini wird am 4. Oktober in Europa erscheinen, ursprünglich sollte das Gadget am 19. September in die Läden gelangen. In unserem Vorschauvideo findet ihr alle Informationen über die Hardware, die enthaltenen Spiele und auf was ihr euch sonst noch einstellen solltet.

You watching Werbung