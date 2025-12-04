Mega Drive-Fans können jetzt eigene Kreationen auf einer Cartridge bekommen

HQ

Wir vermuten, dass nicht viele von euch ihre Freizeit mit Mega Drive-Spielen verbringen, daher betrifft euch diese Nachricht wahrscheinlich nicht wirklich – aber sie ist so cool, dass wir es trotzdem lesenswert finden. Die Website bietet Homebrew-Factory.com die Möglichkeit, eigene Game Boy- und NES-Spiele auf Cartridges ausliefern zu lassen, und jetzt wurde ein weiteres Format hinzugefügt... Mega Drive.

Du kannst deine Spiele mit Labels bekommen, die sowohl auf Genesis (dem amerikanischen Namen der Konsole) als auch auf Mega Drive (dem japanischen und europäischen Namen) basieren, also wenn du ein Spiel erstellt hast und es für dich behalten oder vielleicht sogar an andere verkaufen möchtest, ist das offensichtlich eine goldene Gelegenheit. So spaßig es auch ist, eine Kopie auf dem Computer zu haben, ist es natürlich noch beeindruckender, wenn eine physische Cartridge im Regal steht.