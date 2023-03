Meet Your Maker startet direkt auf PlayStation Plus Essential

HQ

Die Ankündigung von Behaviour Interactive, dass Meet Your Maker am 4. April erscheinen wird, landete leider im Schatten von Death Stranding 2, Hades II, Judas, Star Wars Jedi: Survivor und anderen Größen bei der letztjährigen The Game Awards-Show, aber hoffentlich führen die heutigen Nachrichten zu mehr Hype für das kommende Spiel der Dead by Daylight-Entwickler.

Sony hat angekündigt, dass Meet Your Maker eines der PlayStation Plus Essential-Spiele im April sein wird, sodass Sie den cool aussehenden und klingenden Titel am 4. April sowohl auf PS4 als auch auf PS5 "kostenlos" erhalten können.