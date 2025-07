Meet the Parents 4 trägt den offiziellen Titel Focker-In-Law

Wir wissen seit einiger Zeit, dass ein vierter Meet the Parents Film bis zu einem gewissen Grad in der Entwicklung ist. Es wurde erwartet, dass Robert De Niro als Jack Byrnes zurückkehren würde, neben Ben Stiller als Greg Focker, Owen Wilson als Kevin Rawley, Blythe Danner als Dina Byrnes und Teri Polo als Pam Focker. Jetzt kennen wir den offiziellen Titel des Films, wann er Premiere feiern wird und wer ebenfalls bestätigt wurde, sich der Besetzung anzuschließen.

In einem Beitrag in den sozialen Medien wurde bekannt gegeben, dass der Film unter dem Namen Focker-In-Law bekannt sein wird und dass er an Thanksgiving 2026 (26. November 2026) zumindest in den USA Premiere feiern wird. Für uns in Europa kann es die Woche davor oder danach sein, wie es passieren kann, wenn Filme auf das amerikanische Feiertagswochenende abzielen.

Andernfalls wird bestätigt, dass Ariana Grande in einer Rolle zur Besetzung stoßen wird, die nicht direkt angegeben ist. Anscheinend wird der Popstar und Wicked Schauspielerin die Geliebte von Skyler Gisondos Charakter spielen (der voraussichtlich der Sohn von Greg und Pam Focker sein wird), der in die Focker/Byrnes-Familie einheiraten möchte.

Der Film wird von John Hamburg geschrieben und inszeniert, und da die Premiere noch etwa 15 Monate entfernt ist, wäre es nicht unvernünftig, mit einem sehr baldigen Produktionsstart zu rechnen.