Meet the Parents 4 ist in Arbeit, De Niro und Stiller werden die Hauptrollen spielen

Die Comedy-Filmreihe Meet the Parents scheint noch nicht ganz fertig zu sein, denn Berichten zufolge ist ein weiterer Film in Arbeit. Meet the Parents 4 führt anscheinend erste Gespräche mit zurückkehrenden Stars, darunter Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo und Blythe Danner.

Deadline berichtet, dass die Details der Handlung derzeit unter Verschluss gehalten werden, aber wenn man bedenkt, wie lange es her ist, dass der letzte Film ausgestrahlt wurde, könnten wir uns vorstellen, dass Stillers Figur des Gaylord Focker möglicherweise die Rolle von Robert De Niros Jack Byrnes spielt.

Der erste "Meet the Parents"-Film kam im Jahr 2000 in die Kinos, der Nachfolger "Meet the Fockers" kam 2004 in die Kinos. Ein dritter Film, Little Fockers, kam 2010 in die Kinos, aber seitdem haben wir praktisch nichts mehr gehört. Da Hollywood es jedoch liebt, sich an scheinbar tote Serien zu klammern, gehen wir davon aus, dass wir bald mehr darüber hören werden.