Medvedev überwindet seine Ängste und liefert gegen De Minaur ein gutes Spiel (und gute Manieren) ab

Daniil Medvedev hat in seinem ersten Spiel bei den ATP Finals einen Nervenzusammenbruch erlitten. Der Russe schien aufgegeben zu haben und begann mit seinem Schläger zu spielen, ausgebuht von den Zuschauern in Turin.

Später gab er zu, dass er sich wünschte, dass die Saison vorbei wäre, da er "null Freude" verspürte, auf dem Platz zu stehen. Doch gestern, am Dienstag, den 13. November, fand er seinen selbstbewussten und deutlich übermächtigen Rivalen Alex de Minaur mit 6:2, 6:4 zurück.

"Nach dem letzten Spiel war ich mental zu müde, um so zu kämpfen, wie ich es normalerweise tue. Ich bin in das Match gegangen und habe nur versucht, ein paar Schläge zu machen, und habe sogar an nächstes Jahr gedacht. Was wird heute gut funktionieren und was nicht. Es hat gut funktioniert, also bin ich damit einverstanden."

"Ich bin in dieses Match gegangen und habe den Lärm blockiert, auch vor mir selbst", sagte Medvedev. "Es war mir wirklich egal, was auf dem Platz passierte, ich habe einfach versucht zu spielen, und es war ein gutes Gefühl. Manchmal ist es gut, ihn zu blocken, und das habe ich heute gut gemacht."

Medvedev gewann bereits 2020 das "Saisonfinale" und hat nun gute Chancen, Zweiter in seiner Gruppe (hinter Sinner) zu werden und in die nächste Finalphase einzuziehen. Mit einer wahrscheinlichen Niederlage von Medvédev gegen Sinner am morgigen Donnerstag würde es an De Minaur liegen, der seine beiden Partien verloren hat: Wenn er morgen Fritz gewinnt, hätte Medvédev noch einige Chancen.