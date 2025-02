Medvedev nutzt Ironie, um seine Besorgnis über Sinners Deal mit der Anti-Doping-Agentur zum Ausdruck zu bringen

HQ

Daniil Medvedev war während des gesamten Dopingfalls um Jannik Sinner immer einer der skeptischsten Spieler. Jetzt, nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur die Verteidigung des Italieners akzeptiert hat, dass die Kontamination versehentlich war, hat sie einer dreimonatigen Sperre zugestimmt, die für die Nummer 1 der Welt wenig Konsequenzen haben wird, und er wird kein großes Turnier mehr spielen.

Medvedev wurde in der Pressekonferenz nach seiner Niederlage bei der ATP Marseille 2025 nach der Situation gefragt, wie es jeder andere Spieler auf dem Circuit getan hat. Und er benutzte Ironie, drückte aber auch die gleichen Bedenken aus, die die meisten anderen Tennisspieler derzeit haben: "Ich hoffe, dass wir von jetzt an, wenn die WADA Ihnen sagt: 'Wir haben das gefunden, es sind zwei Jahre', wir antworten werden: 'Nein, ich möchte einen Monat' - ich hoffe, dass dies ein Präzedenzfall ist, sonst wäre es seltsam."

Er sprach ernsthafter und erklärte, dass er hofft, dass dies einen Präzedenzfall schafft, damit "die Spieler in Zukunft eine bessere Verteidigung haben können", und es kommt auf das Geld an. "Es war nicht Jannik, der dieses Abkommen mit der WADA ausgehandelt hat, sondern seine Anwälte. Je besser Sie sich einen Anwalt leisten können, desto besser für Sie."

"Ich hoffe, dass alle Tennisspieler jemanden haben, der sie in diesen Fällen vertritt, denn manchmal haben viele kein Geld für einen Anwalt und sie vertreten sich selbst. Es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn Sinner der einzige wäre, der dazu in der Lage wäre, aber ein sehr gutes Zeichen, wenn in Zukunft alle dazu in der Lage wären."