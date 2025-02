Medion stellt zwei neue kompakte Desktop-PCs für alle Anwender vor

HQ

Ob für unseren begrenzten Wohnraum zu Hause, im Büro oder am Arbeitsplatz, "Mini"- oder Kompakt-Desktops sind eine beliebte Alternative, die immer beliebter wird, während sie gleichzeitig weder auf Effizienz noch auf Leistung verzichten.

Jetzt hat Medion, eine Marke des Lenovo-Konzerns, zwei neue Modelle solcher Desktops vorgestellt und in den Handel gebracht: den Medion S06 und den Medion T80.

Medion S06: Der Mini-Desktop-PC für alle Aufgaben und Budgets

Der Medion S06 ist ideal für alle, die eine vielseitige Lösung für ihren Alltag suchen, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Es wird von einem Intel Core i5-1335U mit 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher angetrieben, ist also nicht gerade klein in der Leistung und eignet sich perfekt für Büro-, Unterhaltungs- oder Bildungszwecke. Auch an Anschlüssen für den Anschluss von Displays, Mikrofonen, Audio- oder externen Speichergeräten wird es Ihnen nicht mangeln: 2 USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse, 2 USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse, ein USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschluss, ein HDMI 2.0b, ein DisplayPort 1.4 und Audioausgänge.

Mit Abmessungen von 128 mm Breite x 129 mm Höhe und 35 mm Tiefe und einem Gewicht von 1,1 kg lässt sich der Medion S06 nahtlos in jeden Arbeitsbereich integrieren. Sie können es sogar hinter dem Monitor verstecken, damit Sie keine Kompromisse beim Platz auf dem Schreibtisch eingehen müssen, wenn Sie möchten. Auch in einer noch günstigeren Variante mit Intel Core i3 Prozessor erhältlich, bekommt man das Medion S06 schon ab 399 Euro.

Medion S06.

Klein, aber fein: Medion T80

Wenn Sie hohe Leistung in kompakter Form benötigen, dann ist der Medion T80 genau das Richtige für Sie. Intel Core i5 der neuesten Generation, 16 GB RAM, 512 GB SSD-Laufwerk, Wi-Fi6E und vorinstalliertes Windows 11. Für 499 Euro kann man sich kaum mehr wünschen. Das Design des Medion T80 PCs zeichnet sich durch seine schwarze Oberfläche aus, kompakt und elegant, wodurch er sich leicht in jeden Raum integrieren lässt, egal ob im Büro oder zu Hause. Perfekt für Studenten, Heimaufgaben und Multitasking.

Sowohl den Medion S06 als auch den Medion T80 finden Sie auf der offiziellen Website und im Fachhandel.