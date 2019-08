MediEvil-Entwickler teilen die Geheimnisse ihres Remakes

Wir hatten gehofft, dass MediEvil auf der Gamescom auftaucht, doch bis dahin müssen wir gar nicht mehr warten. Zwei Verantwortliche des Entwicklers Other Ocean haben sich in einem neuen Video vor die Kamera gestellt, um anhand etlicher Spielszenen einige Aufnahmen des Remakes zu präsentieren, auf die das Team besonders stolz ist. Während wir die neuen Eindrücke aufnehmen, spricht das Duo nebenbei über die Herausforderungen einer originalgetreuen Restauration.

Im Original gab es beispielsweise mehr als 50 verschiedene Arten von Charakteren, diese Menge an Figuren haben selbst Triple-A-Spiele heutzutage nicht unbedingt. Das Team wollte aber ohnehin keine direkte Kopie anfertigen, sondern vielmehr die Erinnerungen der großen Fans visualisieren: "Wir wollten keine exakte Nachbildung des ursprünglichen Videospiels machen, wir wollten das Spiel schaffen, an das sich die Leute erinnern. Anstatt es perfekt nachzubilden, wollen wir das nachbilden, woran sich die Spieler von MediEvil erinnern", sagt Mike Mika, Chief Creative Officer bei Other Ocean.

Die Entwickler haben im Video gestanden, dass sie Zugriff auf den Originalcode hatten, der wohl auch Anmerkungen der ursprünglichen Designer enthielt. Diesen Notizen sollen weitere Einsichten und Ziele entnommen worden sein, die das Team von damals verfolgte, die aus dem einen oder anderen Grund allerdings nicht verwirklicht werden konnten. Mittlerweile ist jedoch vieles davon umsetzbar und deshalb scheinen sich Fans auf ein elegantes Action-Adventure freuen zu dürfen, das ab dem 25. Oktober auf PS4 bereitsteht.