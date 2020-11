Mediatonic: Playstation Plus war entscheidend für den Erfolg von Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys hat die Welt im Sturm erobert, als es im August 2020 veröffentlicht wurde. Die Entwickler von Mediatonic haben mit MCVUK vor einiger Zeit über den Hype gesprochen, den das Spiel im Herbst international auslöste. In diesem Interview verrät Jeff Tanton, Creative Director von Mediatonic, dass die Inklusion in Sonys Abonnement Playstation Plus "entscheidend für den Erfolg des Spiels war". Die große Kundenbasis der Dienstleistung habe die Spielerzahlen in die Höhe treiben lassen, was wiederum der Bekanntheit des Titels zugutekam:

"Ich denke, es ist eine der besten Entscheidungen, die wir treffen konnten. Wir hatten viele Downloads auf PS Plus. Einige Leute haben mich gefragt: 'Seid ihr nicht frustriert? Das könnten Verkäufe gewesen sein!' Aber nein; es gibt buchstäblich keine andere Möglichkeit, mit der wir die Wirkung erzielt hätten, die wir PS Plus zu verdanken haben. Die Unterstützung von Sony war unglaublich."