Media Molecule überlegt, künftig Spiele über Dreams zu verkaufen

Media Molecule ist seit langer Zeit mit Dreams beschäftigt, das es aktuell in einem Early-Access-Stadium auf der Playstation 4 gibt. Wir sehen und hören seit dem Launch ständig von neuen, tollen Produktionen, die in der konsumentenfreundlichen Entwicklerumgebung erschaffen wurden, denn es scheint sich eine überraschend große Community um den Titel gebildet haben. Media Molecule hat nun deutlich gemacht, dass sie über Finanzierungsmodelle nachdenken, die den Machern solcher Projekte zugute kommen. In einem Interview mit VentureBeat erklärt Abbie Heppe von Media Molecule:

"[Das] war tatsächlich ein großes Ziel für das Studio. Aber wir müssen den bestmöglichen Weg herausfinden, um das zu tun. Wenn es im Playstation Store veröffentlicht wird, wollen wir natürlich, [dass sich Qualitätstester damit beschäftigen]. Wir wollen Trophäen und es gibt all die anderen Elemente. Wir würden das lieben, aber wir haben momentan noch keinen Weg gefunden, um es umzusetzen."

Heppe sagt jedoch, dass Medial Molecule gleichzeitig darüber nachdenkt, die Inhalte der Community aus Dreams herauszuholen und sie auf einer anderen Plattform anzubieten. Wir haben uns erst vor einigen Tagen intensiv mit dem Titel auseinandergesetzt und einen umfangreichen Vorschauartikel zum Spiel veröffentlicht.