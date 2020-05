Media Molecule sucht Tester mit starkem Magen für Dreams VR

Im Februar 2020 wurde Media Molecules Dreams endlich auf der PS4 veröffentlicht. Das Programm ist eher ein Werkzeug, um eigene Spiele zu erstellen, allerdings erlaubt es seinen Nutzern auch, die Kreationen anderer Hobby-Entwickler auszuprobieren und sie miteinander zu kombinieren. VGC hat nun festgestellt, dass Media Molecule nach Testern sucht, um die Spielerfahrung in der virtuellen Realität fertigzustellen. Das Studio bietet europäischen Spielern bis zu 200 Pfund für die Teilnahme an internen Tests an, das sind knapp 225 Euro. Die Idee ist, Dreams über einen Zeitraum von zwei Wochen hinweg in VR zu spielen und dem Team anschließend die eigenen Erfahrungen zu berichten - auch in Interviews. Im Juni sollen diese Tests beginnen.