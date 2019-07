Media Molecule: Early-Access-Version von Dreams schneidet besser ab, als erwartet

Leider liegen uns keine genauen Verkaufszahlen von Dreams auf der PS4 vor und das mag für Sony auch sinnvoll sein, wenn man die speziellen Umstände des Titels bedenkt. Entwickler Media Molecule arbeitet seit Jahren an dem Spiel, mit dem begeisterte Spieler seit der Veröffentlichung der Early-Access-Version einzigartige Erfahrungen kreieren.

In der neuesten Ausgabe von MCV spricht der Creative Director Mark Healey über die Rezeption seines Spiels und deutet an, dass der Empfang besser als erwartet verlief: "Es ist so gut, wie wir es uns nur erhoffen können", so Healey.

"Wir wollten es langsam angehen und aufbauen, damit wir die offensichtlichen Probleme ausbügeln können, bevor wir es zu vielen Menschen zeigen. Und die Qualität der Community ist erstaunlich - das hatten wir uns wirklich nicht erhofft. Wir haben uns [im Vorfeld der Veröffentlichung] bemüht bestimmte Personen anzusprechen, von denen wir wussten, dass sie für Dreams geeignet sind - vor allem [Leute aus] Little Big Planet, aber nicht nur die. Meiner Erfahrung nach [ist es eine sehr gute Idee], viele Leute, die bereit sind sich gegenseitig zu helfen und zusammenzuarbeiten, [für ein gemeinsames Projekt zu gewinnen]. Ich denke es gibt ein schönes, fröhliches Gefühl in der Community, die wir bisher haben."

Mit Dreams haben wir uns bereits intensiv beschäftigt, aber wie sieht es eigentlich bei euch aus? Interessiert euch das Thema oder schaut ihr auf die Videospielentwicklung lieber aus sicherer Entfernung?