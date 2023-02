Medal of Honor Finale Multiplayer-Server gehen offline

HQ

In nur zwei Tagen, am 16. Februar, werden die Server für Medal of Honor, Medal of Honor: Airborne und Medal of Honor: Warfighter geschlossen, was das Franchise neben einer weitgehend vergessenen VR-Inklusion im Jahr 2020 beendet.

Die letzte Konsolenversion für Medal of Honor war Medal of Honor: Warfighter, die bereits 2012 veröffentlicht wurde. Mit der Dominanz von Call of Duty und Battlefield auf dem FPS-Markt gab es seit einiger Zeit keinen Platz mehr für einen alten Hund wie Medal of Honor.

Mit seinem ersten Eintrag, der 1999 veröffentlicht wurde, wird Medal of Honor zugeschrieben, Call of Duty und Battlefield beeinflusst zu haben. Es gab auch fünfzehn große Titel, die neben einigen Erweiterungen auf den Markt kamen, Medal of Honor war bis 2012 ein bekannter Name im FPS-Genre.

Es ist eine Schande zu sehen, dass ein Franchise auf diese Weise völlig vergessen wird, aber im Laufe der Zeit ist es klar zu sehen, warum EA nicht an einem weiteren Medal of Honor-Titel interessiert sein könnte.

