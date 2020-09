Medal of Honor: Above and Beyond startet im Dezember mit exklusiven VR-Mehrspielermodi

Auch Respawn Entertainment hat am Abend die Aufmerksamkeit von Facebooks VR-Publikum nutzen wollen, um neue Informationen über ihr Projekt Medal of Honor: Above and Beyond zu veröffentlichen. Der Titel wird am 11. Dezember auf dem PC veröffentlicht, auf Steam und im Oculus-Store bekommt ihr das Game. Laut dem Entwickler werden wir in der Einzelspielerkampagne als britischer Sanitäter beginnen, später aber auf weitere Figuren stoßen, die Fans der Serie kennen sollten. Einen Multiplayer wird es wohl auch geben, denn Crossplay wird zwischen den beiden Plattformen von Oculus Gaming und Valve ermöglicht. Angeblich seien sogar einige VR-exklusive Mehrspielermodi geplant, doch dazu wollte sich Respawn noch nicht weiter äußern.

You're watching Werben